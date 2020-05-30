Судмедэксперты заявили о «проблемах с сердцем» у умершего в США афроамериканца

Судмедэксперты провели предварительное вскрытие тела темнокожего мужчины из Миннеаполиса Джорджа Флойда, который умер после жесткого задержания полицейскими.

Как указывает американское издание MyStateline со ссылкой на предварительный отчет вскрытия, врачи якобы обнаружили у погибшего сопутствующие заболевания, которые вкупе с «жестоким обращением» со стороны полиции привели к смерти.

«У господина Флойда были сопутствующие заболевания, в том числе ишемическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь сердца. В совокупности задержание полицией, состояние его здоровья и потенциальные интоксиканты в организме, вероятно, привели к смерти», — указано в документе.

25 мая сотрудники полиции задержали афроамериканца Джорджа Флойда за то, что он расплатился фальшивой 20-долларовой купюрой. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

Сам полицейский, который держал ногой афроамериканца, на данный момент обвиняется в непредумышленном убийстве, его арестовали в пятницу 29 мая.

В Миннеаполисе уже третьи сутки не затихают акции протеста и погромы, вызванные этим происшествием. Жители громят полицейские участки и магазины. Во всем штате Миннесота и самом городе введен режим чрезвычайной ситуации.