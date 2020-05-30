Судмедэксперты заявили о «проблемах с сердцем» у умершего в США афроамериканца
Как указывает американское издание MyStateline со ссылкой на предварительный отчет вскрытия, врачи якобы обнаружили у погибшего сопутствующие заболевания, которые вкупе с «жестоким обращением» со стороны полиции привели к смерти.
«У господина Флойда были сопутствующие заболевания, в том числе ишемическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь сердца. В совокупности задержание полицией, состояние его здоровья и потенциальные интоксиканты в организме, вероятно, привели к смерти», — указано в документе.
25 мая сотрудники полиции задержали афроамериканца Джорджа Флойда за то, что он расплатился фальшивой 20-долларовой купюрой. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.
Сам полицейский, который держал ногой афроамериканца, на данный момент обвиняется в непредумышленном убийстве, его арестовали в пятницу 29 мая.
В Миннеаполисе уже третьи сутки не затихают акции протеста и погромы, вызванные этим происшествием. Жители громят полицейские участки и магазины. Во всем штате Миннесота и самом городе введен режим чрезвычайной ситуации.