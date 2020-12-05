Судью Верховного суда в Чехии задержали за коррупцию

Один из задержанных — судья Верховного суда в Праге, еще один — адвокат. Все они обвиняются в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и легализации доходов от незаконной деятельности. Однако Брадачова не упомянула фамилии арестованных.

Всем задержанным грозит до 12 лет тюрьмы.

Чешское радио со ссылкой на источники в полиции сообщило, что задержанный судья Верховного суда — Зденек Совак. В 2003 году его два раза временно отстраняли от исполнения своих обязанностей. В первом случае — за плагиат, во втором — за управление машиной в пьяном виде, из-за чего должностное лицо в итоге попало в аварию.

Около 50 полицейских продолжают обыски по месту работы задержанных и у них дома, добавило СМИ.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД задержали аудитора Счетной палаты России, бывшего главу Минстроя и бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня. Чиновника подозревают в хищении более 700 миллионов рублей. Несмотря на подозрения в хищении крупной суммы, он продолжает занимать должность аудитора Счетной палаты.