Судья в Таиланде попытался покончить с собой из-за давления коллег

Россиянина отпустили под залог в полмиллиона после неудачной шутки в Таиланде Подробнее

Инцидент произошел 4 октября после заседания суда в городе Яла. Накануне случившегося судья опубликовал в Facebook пост, где сообщил о своем решении оправдать неких фигурантов уголовного дела. По его словам, было представлено недостаточное количество доказательств, а троим подсудимым грозила смертная казнь.

Как заявил судья, его коллеги пытались всячески надавить, чтобы он изменил свое решение и обвинил подозреваемых. В завершении он написал, что лучше умрет, чем продолжит жить с позором и не исполнит свой долг.

Сразу после слушания, на третьем этаже здания он попытался покончить жизнь самоубийством. Пострадавшего успели доставить в больницу и сделать операцию. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

По мнению министерства юстиции Таиланда, судья решил покончить жизнь самоубийством из-за стресса и личных переживаний.