Судья в США запретила проводить первую за 17 лет смертную казнь

Казнь преступника в США могла стать первой на федеральном уровне за 17 лет. Но судья в последний момент решила дать шанс и предоставила осужденному возможность оспорить вынесенный приговор.

Такое решение принял суд после того, как семья из трех пострадавших от рук осужденного заявила, что не сможет присутствовать во время казни. Мужчина был приговорен еще в конце 90-х годов, но в 2003 году в федеральных тюрьмах запретили проводить смертные казни. Об этом сообщило американское издание The Washington Free Beacon.

Еще два смертельных приговора на этой неделе также отложили по различным причинам.

Смертная казнь в США была запрещена последние 17 лет, но она все так же применялась на уровне властей 28 штатов. В камерах смертников сейчас находятся более 2,5 тысячи человек. Больше всего казней проводят в Техасе.

Возобновление казней на уровне государства генпрокурор США Уильям Барр назвал «долгом перед жертвами ужасных преступлений». В федеральных тюрьмах более 60 заключенных ожидают высшей меры наказания.