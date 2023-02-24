Мир 24 февраля 2023, 19:57 Судья из США заявила о вреде токсичной воды из Огайо для здоровья рабочих AP: в США заявили о вреде здоровью рабочих от воды после тушения поезда с химикатами Kenny Eliason / Unsplash

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В пригород Хьюстона доставили токсичную воду, которую использовали для тушения поезда с химикатами в Огайо. Окружной судья Лина Идальго подняла вопрос о том, что привезенная для утилизации жидкость могла негативно сказаться на здоровье рабочих, сообщил источник агентства Associated Press.

По словам Лины Идальго, в город Дир-Парк (штат Техас) привезли почти два миллиона литров использованной воды. Ранее местные жители заявляли, что перевозившие жидкость рабочие могли получить проблемы со здоровьем. Судья поддержала это мнение.

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«Я знаю, что наше сообщество было ошеломлено этой новостью так же, как и я. Я также хочу, чтобы люди понимали, что есть много вещей, о которых мы не знаем, но должны знать», — рассказала она.

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Крушение поезда случилось 3 февраля. Тогда с рельсов сошел состав из 50 вагонов, в которых были опасные химикаты. В результате аварии вагоны загорелись и случился взрыв. В атмосферу попали вредные вещества, после чего власти эвакуировали местных жителей. Вскоре они вернулись домой.