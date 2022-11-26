Мир 26 ноября 2022, 14:10 Судья из Колумбии поплатилась за ведение процесса по Zoom из постели Судья из Колумбии лишилась должности за ведение онлайн-процесса в трусах Unsplash

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Известная провокационным поведением судья из Колумбии Вивиан Полания лишилась работы после того, как провела процесс по Zoom в провокационном нижнем белье с сигаретой в руках. Об этом сообщил журнал TMZ.

По всей видимости, судья не знала, что ее камера работала, так как в ходе рассмотрения дела о взрыве автомобиля принимала различные позы и постоянно курила. Только осознав, что ее видят адвокат и прокурор, Полания выключила видеосвязь

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Судебная дисциплинарная комиссия отправила судью в отставку на три месяца, объяснив, что своим поведением она нарушила сразу несколько административных статей, а также проявила неуважение к судейскому статусу.

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Полания заявила, что вела процесс из постели из-за плохого самочувствия. Сотрудников дисциплинарной комиссии женщина обвинила в зависти за то, что она позволяет себе свободный вид одежды. Ранее скандальную судью уже привлекали к ответственности за публикации в социальных сетях фотографий в нарядах в стиле БДСМ.