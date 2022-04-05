Судебные приставы начали принудительное взыскание штрафа с Meta

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России начала принудительное взыскание штрафа с Meta*. Информацию об этом ведомство опубликовало на своем сайте.

Компания должна выплатить почти два миллиарда рублей. Мера пресечения была назначена в конце 2021 года. В ФССП заявили, что принудительное взыскание началось 24 марта.

«Штраф по делам АП [административное правонарушение], назначенный судом: 1 990 984 950,05 рублей», — сообщили в ведомстве.

Другое судебное разбирательство с участием корпорации прошло 21 марта 2022 года. Представители исполнительной власти России заявили, что Meta* обязана прекратить экономическую деятельность на территории РФ, а принадлежащие соцсети Instagram** и Facebook** будут заблокированы. Мессенджер WhatsApp, также входящий в корпорацию, продолжил работу без ограничений.

*Корпорация Metа признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.

**Instagram и Facebook — социальные сети, принадлежащие экстремистской компании Meta.