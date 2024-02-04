Мир 04 февраля 2024, 11:14 Судьбу всего мира связали с успешностью выполнения задач СВО Аксенов: от выполнения задач СВО зависит судьба не только России, но и мира РИА «Новости»

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От успешного выполнения задач специальной операции на Украине зависит дальнейшая судьба не только России, но и целого мира. На это в Telegram-канале указал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Победители всегда устанавливают новый миропорядок. Поэтому от выполнения поставленных президентом задач СВО зависит не только судьба России, но и целого мира», — написал он.

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Аксенов подчеркнул, что западные страны, несмотря на лозунги о мире, понимают только язык силы. Он вспомнил, что взаимопонимание и сотрудничество СССР, США и Великобритании после Ялтинской конференции в 1945 году продлилось недолго.

«Президент Трумэн уже через полгода намекнул Сталину об испытаниях ядерного оружия в США. А в марте 1946 года состоялась Фултонская речь Черчилля, ставшая точкой отсчета холодной войны», — добавил глава региона.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проведение специальной операции на Украине стало попыткой защитить население Донбасса.