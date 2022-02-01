Судьбу украинской ГТС после 2024 года спрогнозировали в Киеве

Украинская газотранспортная система (ГТС) после 2024 будет работать в спорадическом режиме, такого мнения придерживается соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Дальнейшие перспективы ГТС полностью отсутствуют, спрогнозировал он в своем блоге на сайте «Корреспондент.нет».

«Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым разрешается консервация неиспользуемой части ГТС Украины. Что это значит? Это означает, что США, ЕС и Россия уже окончательно дали понять властям в виде Зеленского, что после 2024 транзитного договора как такового может и не быть», — привело РИА «Новости» слова Корольчука.

Возможным сценарием существования ГТС, как предположил специалист, будет «что-то по типу актов о выполнении работ». К примеру, «прокачайте три миллиарда кубов — получите деньги, а затем через три месяца снова прокачайте три миллиарда кубов — и снова получите деньги».

При этом Корольчук уверен, что между этими тремя месяцами эксплуатации и финансирования не будет.

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