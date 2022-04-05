Судьбу спецоперации определит большая битва на Донбассе

Запад заинтересован в том, чтобы Россия остановила наступление на главную группировку украинской армии на Донбассе. Политолог Сергей Марков в беседе с «360» заметил, что исход сражения определит судьбу многих стран на ближайшие годы.

«Они (американцы — прим. ред.) хотят сделать [так], чтобы российская армия остановила наступление, которые сейчас ведет, по окружению главной группировки украинской армии на Донбассе. Там создана огромная группировка сейчас — еще и подтянули ВСУ. Там около 100 тысяч человек. И наших около 100 тысяч. Начинается большая битва на Донбассе, которая определит судьбу этой спецоперации. Судьбу и Украины, и России, и, видимо, всей Европы на ближайшие годы, а возможно, и десятилетия. Начинается грандиозное сражение в эти дни.

Американцы хотели бы, чтобы мы слились, побоялись начинать это сражение, либо вели его постоянно с оглядкой и боялись применять жесткие методы ведения боевых действий. Вот это их вторая цель. Есть еще косвенные: они хотят дать сигнал этим преступникам, фашистам киевского режима о том, что, дескать, совершайте любые преступления, мы вас «отмажем» от всего и перекинем это на русских.

Они (США — прим. ред.) научились на примере Югославии и Сирии обвинять другую сторону в военных преступлениях, зачастую — создавать фейковые вещи. Здесь они постарались: не чистый фейк — убили реально несколько десятков человек. Будут дальше [так делать]. Цели не достигнуты. Поэтому, я предполагаю, каждую неделю будут американцы, британцы с киевскими подручными создавать такого рода случаи типа Бучи. Будут реально брать людей — около сотни, — убивать, может быть, химическое оружие использовать. Вот такая абсолютно трагическая ситуация», — заключил Марков.