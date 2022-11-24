Мир 24 ноября 2022, 00:41 Судьбу ОДКБ связали с успехом России в спецоперации Президент Белоруссии Лукашенко назвал успех России в СВО шансом для сохранения ОДКБ РИА «Новости»

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Дальнейшее развитие Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) зависит от успехов России в спецоперации. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассказывая о целях и приоритетах организации на 2023 год, когда республика станет председателем ОДКБ. Его процитировало агентство БелТА.

В последнее время разошелся тезис о том, что в случае победы России в спецоперации ОДКБ сохранится, напомнил Лукашенко. Но если страна потерпит поражение, организации не будет. Президент Белорусии подчеркнул, что полностью поддерживает эту точку зрения.

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«Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место», — заявил Лукашенко.

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Рассказывая о планах на будущий год он отметил, что ОДКБ продолжит заниматься урегулированием кризисных ситуаций и не допускать дальнейшей дестабилизации. Он пояснил, что январских событий в Казахстане, ситуации на границах Киргизии и Таджикистана, Армении и Азербайджана повториться не должно.

Кроме того, организация должна повышать свой международный статус и привлекать к сотрудничеству не входящие в ОДКБ страны, которые являются ключевыми игроками мировой повестки.

По словам Лукашенко, также организации нужно укрепить военно-техническое сотрудничество между странами — членами, усилить систему анализа и прогнозов, чтобы противостоять современным вызовам и угрозам безопасности.

Белорусский лидер отметил, что реализовать все эти предложения возможно только при участии всех государств, входящих в организацию, где главным фактором должно стать единство.