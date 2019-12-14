В ситуации с урегулированием конфликта в Донбассе по-прежнему много вопросов. «Возобновился ли „нормандский формат“ после изрядного перерыва — да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв — нет», — отметил глава пресс-службы президента.

Ранее Песков рассказал, что во время переговоров на полях «нормандского саммита» участники мероприятия пытались перейти на повышенный тон, так как дискуссия была откровенной и жесткой.

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9 декабря в Париже состоялся первый после долгого перерыва саммит по Донбассу. В мероприятии приняли участие лидеры России, Украины, Франции и Германии — Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Саммит начался с общей встречи, после которой прошли двусторонние переговоры Путина и Зеленского.

Одним из основных ожидаемых достижений по результатам переговоров стало соглашение об обмене задержанными в формате «всех установленных на всех установленных» до конца 2019 года