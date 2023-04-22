Мир 22 апреля 2023, 18:43 Суданская армия заявила о подавлении восстания в стране ВС Судана: мятеж в стране подавлен, но боевые действия пока не завершены РИА «Новости»

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Представители армии Судана заявили, что им удалось избавить страну от «крупнейшего оппортунистического проекта» и подавить мятеж. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на вооруженные силы государства.

«Отчаянные попытки мятежников направить еще больше разгромленных сил в Хартум продолжаются, и вооруженные силы с необходимой решимостью расправляются с ними», — указано в заявлении ВС Судана.

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По данным ведомства, силы быстрого реагирования (СБР) продолжают обстреливать ряд важных объектов на территории суданской столицы и ряда других населенных пунктов. В армии Судана отметили, что стремятся подавить мятежников, но сроки завершения операции не назвали.

Бои между СБР и регулярной армией идут в Судане с 15 апреля. В тот день спецназовцы заявили об обстреле своего штаба со стороны военных. Позже главнокомандующий суданской армией заявил, что спецназ необходимо распустить и объявить мятежной группой. После начала боестолкновений в Судане погибли более 600 человек. Спецназ страны выразил готовность открыть аэропорты для эвакуации иностранцев.