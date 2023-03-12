Мир 12 марта 2023, 05:28 Судан захотел вернуть прямое авиасообщение с Россией Посол Сирраджа: Судан хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией Pixabay

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Судан хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Российской Федерацией, это хорошо повлияет на двусторонние отношения. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа.

«Во времена СССР у нас было открыто прямое авиасообщение, в то время „Аэрофлот“ летал в Судан и использовал аэропорт страны в качестве хаба для того, чтобы посещать другие страны. Надеюсь, что этот вопрос с прямым авиасообщением между РФ и Суданом будет пересмотрен и будет открыто прямое авиасообщение», — отметил Сирраджа.

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Прямые рейсы между Москвой и Хартумом поспособствуют торговле и позитивно повлияет на взаимоотношения двух стран, добавил посол. Сирраджа сообщил, что пока вопрос прямых авиарейсов с российской стороной не обсуждали.

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Власти Судана завершили пересмотр соглашения о размещении российской военно-морской базы на территории страны. Военные дали согласие на сделку после визита главы российского МИД Сергея Лаврова.