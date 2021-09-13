Судан решил изменить соглашение о военной базе с Россией

Власти Судана хотят внести правки в соглашение о строительстве российской военно-морской базы в Порт-Судане на берегу Красного моря. Такую информацию предоставили «РИА Новости» в военном ведомстве страны.

Источник агентства рассказал, что Хартум рассчитывает на финансовую помощь Москвы в случае аренды на пять лет. Соглашение в будущем может быть подписано на 25 лет. По словам представителя ведомства, Россия пока никак не ответила на предложение.

Арабские телеканалы сообщали, что Судан ранее решил заморозить соглашение о строительстве новой базы. Но посольство России в Хартуме сразу же опровергло такие данные. Официальных заявлений по этому поводу от властей Судана пока не поступало.

Договоренность построить базу ВМФ России в Судане была достигнута в ноябре 2020 года. По подписанным документам, на ней в будущем смогут присутствовать не больше 300 военных из России. Одновременно на базе можно будет разместить четыре корабля.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва знает о предложении Судана внести правки в соглашение. Он отметил, что Россия находится в постоянном контакте с суданскими коллегами, и этот вопрос будет решаться.