Мир 10 декабря 2022, 15:52 Судан остался без электричества из-за неполадок на ГЭС Al-Rakoba: подачу электричества полностью прекратили в Судане из-за аварии на ГЭС Unsplash

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Жители Судана полностью остались без электричества из-за неполадок на гидроэлектростанции Меруи. Об этом сообщило издание Al-Rakoba.

«Отключение подачи электроэнергии связано с аварией на станции Меруи», — отметили авторы статьи.

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Плотина Меруи питает электричеством большую часть регионов Судана. Электроснабжение покрывает менее 60% всей территории страны.

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Работники отрасли электроэнергетики в Судане устроили серию последовательных забастовок из-за снижения заработной платы, власти выполнили их требования.

В сентябре председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан указал на желание плотнее развивать отношения с Россией.

На полях Генеральной ассамблеи ООН он заявил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, что страны являются дружественными, а Судан приветствует и ценит взгляды России в международной политике.