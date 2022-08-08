Суда вновь поплыли по Тайваньскому проливу

По Тайванскому проливу снова поплыли торговые суда. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные перемещений судов, передали в РИА «Новости».

Судоходство возобновили несмотря на все еще напряженную обстановку в районе из-за проводимых Китаем военных учений.

«С воскресенья более 30 судов прошли через зону учений КНР к югу от главного порта Тайваня… причем последние данные о местоположении судов показывают, что были пройдены четыре из шести зон», — рассказали в агентстве.

Так, утром понедельника в порты Тайваня прибыли два судна со сжиженным природным газом и супертанкер Barakah с сырой нефтью с Ближнего Востока.

Ранее стало известно, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжила проводить военные учения у берегов Тайваня. Изначально сообщалось, что учения должны завершиться 7 августа, но НОАК позже заявила, что намерена регулярно проводить учения в Тайваньском проливе.