Суда с украинским зерном прибыли в порты Испании и Италии | 360°

Мир 26 сентября 2022, 03:11 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Суда с украинским зерном прибыли в порты Испании и Италии Marine Traffic: суда с украинским зерном прибыли в порты назначения Испании и Италии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Два судна с продовольствием Украины прибыли в порты назначения Италии и Испании. Об этом стало известно из данных сервиса отслеживания морских судов Marine Traffic.

Судно Maranta прибыло в Италию и пришвартовалось в порту Равенна, оно перевозило 5,3 тысячи тонн бобов сои. Сухогруз Super Saka, по данным сервиса, достиг порта Таррагона в Испании. Он перевозил 29 тысяч тонн пшеницы и 21 тысячу тонн кукурузы.

Реклама

Судно Greifswald, по данным на 22:30 московского времени, стояло на якоре в ожидании швартовки в турецком порту Карасу. В трюмах загружено 492 тонны кукурузы.

Реклама

Россия подписала в Стамбуле два договора, которые нацелены на решение проблем с поставками продовольствия и удобрений на мировой рынок. Украинские суда с зерном будут тщательно проверять на предмет запрещенных предметов, просматривая их содержимое как на входе, так и на выходе из Черного моря.

Стороны «продуктовой сделки» в Стамбуле подтвердили приверженность договоренностям. Турецкая сторона после подписания соглашения выделила помещение для совместного координационного центра в Стамбуле.

0 0 0 0 0 0