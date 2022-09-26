Суда с украинским зерном прибыли в порты Испании и Италии | 360°

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Суда с украинским зерном прибыли в порты Испании и Италии

Marine Traffic: суда с украинским зерном прибыли в порты назначения Испании и Италии

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Два судна с продовольствием Украины прибыли в порты назначения Италии и Испании. Об этом стало известно из данных сервиса отслеживания морских судов Marine Traffic.

Судно Maranta прибыло в Италию и пришвартовалось в порту Равенна, оно перевозило 5,3 тысячи тонн бобов сои. Сухогруз Super Saka, по данным сервиса, достиг порта Таррагона в Испании. Он перевозил 29 тысяч тонн пшеницы и 21 тысячу тонн кукурузы.

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Судно Greifswald, по данным на 22:30 московского времени, стояло на якоре в ожидании швартовки в турецком порту Карасу. В трюмах загружено 492 тонны кукурузы.

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Россия подписала в Стамбуле два договора, которые нацелены на решение проблем с поставками продовольствия и удобрений на мировой рынок. Украинские суда с зерном будут тщательно проверять на предмет запрещенных предметов, просматривая их содержимое как на входе, так и на выходе из Черного моря.

Стороны «продуктовой сделки» в Стамбуле подтвердили приверженность договоренностям. Турецкая сторона после подписания соглашения выделила помещение для совместного координационного центра в Стамбуле.

Украина

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