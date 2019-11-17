Возможность возвращения Украине трех военных кораблей после инцидента в Керченском проливе никогда не отрицали в Москве.

Российская сторона никогда не отрицала, что вернет Украине задержанные в 2018 году в Керченском проливе украинские военные корабли. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Россия начала передачу Украине кораблей, задержанных в Керченском проливе. Видео Подробнее

«Никогда не отрицали возможности возвращения украинской стороне судов, принимавших участие в организованной в ноябре 2018 года предыдущим киевским руководством провокации в районе Керченского пролива», — говорится в сообщении, размещенном в воскресенье, 17 ноября, в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

В сообщении также отмечено, что в июне МИД РФ проинформировали посольство Украины в Москве об имеющихся в рамках российского законодательства возможностях, которые Киев мог бы задействовать для освобождения моряков и судов.

Ранее в этот же день украинские малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вышли из Керченской бухты в сопровождении береговой охраны.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Суда вошли в Керченский пролив без предупреждения и нарушили государственную границу России.

На требования сотрудников пограничной службы ФСБ экипажи не реагировали и совершали опасные маневры. Моряки уже вернулись на родину во время обмена заключенными между РФ и Украиной 7 сентября 2019 года.