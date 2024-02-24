24 февраля 2024, 00:12
Суд вынес приговор бывшему канцлеру Австрии Курцу
Бывшего канцлера Австрии Курца приговорили к 8 месяцам тюрьмы
Земельный суд Вены признал экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца виновным в даче ложных показаний. Ему назначили восемь месяцев тюремного заключения, сообщило издание Reuters.
«Себастьян Курц виновен», — заявил судья Михаэль Радастич.
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Инстанция подтвердила, что экс-канцлер дал ложные показания перед парламентским комитетом. При этом суд оправдал Курца по обвинению в назначении его доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров холдинга OeBG.
Экс-канцлер назвал выдвинутые против него обвинения ложными и заявил, что с нетерпением ждет, «когда, наконец, откроется правда».
В России вынесли приговор бывшему депутату из Омска и его жене по делу о порнографии со школьницами. Женщине назначили наказание в виде пяти лет колонии общего режима. Народного избранника приговорили к 4,5 года колонии строгого режима.
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