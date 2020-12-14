Суд Виргинских островов арестовал акции Fishing Company по делу Проминвестбанка

Верховный суд Британских Виргинских островов (БВО) оказался на стороне российского ВЭБа во время разбирательств по делу Проминвестбанка. Наложен арест на акции украинской судоходной компании Fishing Company S.А.

«Десятого декабря 2020 года Восточно-Карибский Верховный суд Британских Виргинских островов по ходатайству ВЭБ.РФ вынес постановление об аресте принадлежащих Украине акций судоходной компании Fishing Company S.A., которая находится в ведении государственного рыболовного агентства Украины», — сказано в заявлении пресс-службы российской госкорпорации. Его процитировало РИА «Новости».

Там добавили, что в собственности у рыбопромышленной компании несколько кораблей. Они ведут рыбный промысел в Атлантическом и Тихом океанах. Постановление Верховного суда БВО принято для исполнения решений Стокгольмского арбитража в разбирательстве об экспроприации украинской «дочки» ВЭБа — Проминвестбанка. Арбитраж Стокгольма 10 апреля 2020 потребовал от Украины возместить расходы ВЭБу, который тот понес во время разбирательств.

Главный юрист ВЭБа Игорь Краснов заметил, что Украина рано или поздно ответит за неуважение к решениям международных трибуналов. Он напомнил, что организация намерена взыскать с Киева всю сумму долга. Для этого ВЭБ будет действовать во все возможных юрисдикциях.