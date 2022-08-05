Суд Венесуэлы приговорил к лишению свободы 17 человек за покушение на Мадуро

В Венесуэле суд вынес приговор 17 обвиняемым по делу о покушении на жизнь президента страны Николаса Мадуро в 2018 году. Об этом написал ТАСС со ссылкой на Венесуэльское агентство новостей.

Максимальные сроки в 30 лет получили 12 обвиняемых. Еще пятерым присудили от пяти до 24 лет заключения под стражей, сообщило ИА НСН.

Напомним, покушение на Мадуро произошло 4 августа 2018 года. Организаторы применили беспилотники с грузом взрывчатки.