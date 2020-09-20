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    20 сентября 2020, 17:13

    Суд в США запретил удалять китайский мессенджер WeChat из магазинов приложений

    Андрей Иванов

    Суд в Соединенных Штатах заблокировал решение Министерства торговли и запретил удалять китайское приложение WeChat из App Store и Google Play. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на мирового судью США в Сан-Франциско Лорел Билер.
    Суд в США запретил удалять китайский мессенджер WeChat из магазинов приложений

    В постановлении говорится, что пользователи мессенджера подали иск и «предъявили серьезные аргументы, касающиеся Первой поправки (к Конституции США, которая гарантирует свободу слова и возможность обращаться к правительству с петициями — прим. ред.), поэтому баланс склонился в сторону истцов».

    Ранее американское Министерство торговли ввело запрет на скачивание китайских WeChat и TikTok с 20 сентября.

    В день блокировки стало известно, что президент США Дональд Трамп одобрил сделку Oracle и Walmart с TikTok. Американские компании станут владельцами 20% видеоприложения, которое продолжит работать в Штатах. Данные американских пользователей Oracle будет хранить в своем облаке по требованию национальной безопасности Штатов.

    Ранее китайская компания ByteDance, которой принадлежит ТikТоk, отказалась продавать американский сегмент видеоприложения Microsoft.

    Новости SMI.FM