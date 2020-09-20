Суд в США запретил удалять китайский мессенджер WeChat из магазинов приложений

В постановлении говорится, что пользователи мессенджера подали иск и «предъявили серьезные аргументы, касающиеся Первой поправки (к Конституции США, которая гарантирует свободу слова и возможность обращаться к правительству с петициями — прим. ред.), поэтому баланс склонился в сторону истцов».

Ранее американское Министерство торговли ввело запрет на скачивание китайских WeChat и TikTok с 20 сентября.

В день блокировки стало известно, что президент США Дональд Трамп одобрил сделку Oracle и Walmart с TikTok. Американские компании станут владельцами 20% видеоприложения, которое продолжит работать в Штатах. Данные американских пользователей Oracle будет хранить в своем облаке по требованию национальной безопасности Штатов.

Ранее китайская компания ByteDance, которой принадлежит ТikТоk, отказалась продавать американский сегмент видеоприложения Microsoft.