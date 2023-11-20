Мир 20 ноября 2023, 10:04 Суд в США согласился рассмотреть по существу иск экс-акционеров ЮКОСа к России РБК: суд в США согласился рассмотреть по существу иск экс-акционеров ЮКОСа к РФ РИА «Новости»

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Окружной суд США по округу Колумбия отклонил доводы России о неподсудности спора с бывшими акционерами ликвидированной нефтяной компании ЮКОС на 50 миллиардов долларов. Теперь дело могут рассмотреть по существу, сообщил РБК.

В минувшую пятницу, 17 ноября, судья Берил Хауэлл постановила отклонить поданое еще в 2015 году ходатайство России о признании неподсудным спора с экс-акционерами ЮКОСа.

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В обосновании приказа Хауэлл указала, что данное дело теперь может переходить к рассмотрению по существу для определения, должны ли быть приведены в исполнение окончательные решения, вынесенные Постоянной палатой Третейского суда в Гааге в 2014 году, согласно Нью-Йоркской конвенции.

В 2014 году Международный третейский суд в Гааге присудил Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal — все они были контролирующими акционерами ЮКОСа — компенсацию в 50 миллиардов долларов за «экспроприацию» компании, напомнило издание.

Российская сторона от выплаты отказалась, указав на то, что страна не ратифицировала многосторонний договор к Энергетической хартии, а именно ДЭХ был основанием для экс-акционеров ЮКОСа инициировать процесс в арбитраже.

Бывшие акционеры предприняли попытку привести в исполнение арбитражные решения в нескольких юрисдикциях, включая США, где есть российские госактивы.

РФ оспорила решения 2014 года в судебной системе Нидерландов. Сейчас дело находится в Апелляционном суде Амстердама. Эта инстанция должна оценить довод о том, что экс-акционеры совершили мошенничество в ходе арбитражного разбирательства. Другие доводы российской стороны, как уточнил РБК, нидерландские суды отклонили.

В начале ноября заявление России о государственном иммунитете по делу о выплате почти 60 миллиардов долларов (компенсационная выплата с процентами) бывшим акционерам ЮКОСа отклонил Высокий суд Лондона.