Мир 12 мая 2023, 21:09 Суд в США решил отправить россиянина в тюрьму на 20 лет по делу о киберпреступлениях Россиянину Клюшину в США грозит более 20 лет тюрьмы по делу о киберпреступлениях Pxhere

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Россиянину Владиславу Клюшину может грозить более 20 лет тюремного заключения по делу о киберпреступлениях. Как ожидается, приговор вынесут 23 мая. Об этом сообщил ТАСС.

О грозящем Клюшкину тюремном сроке в США журналистам сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов после посещения россиянина в пенитенциарном учреждении в округе Плимут (штат Массачусетс).

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Дипломат заметил, что россиянина поддерживает сильная команда юристов, которая оспаривает требование прокуроров.

«Невозможно сегодня определить однозначно, но называются цифра 20 лет, а может быть и больше. А потом еще будет открыто гражданское следствие или процесс, на котором будет определен еще и материальный ущерб», — сообщил российский посол.

Также Антонов отметил, что Клюшин отказался от сделки со следствием. Отвечая на вопрос о том, были ли попытки со стороны спецслужбы США склонить Клюшина к сотрудничеству, дипломат заявил, что намеки в отношении возможной сделки делались.

Антонов подтвердил, что россиянин отказался от сделки, поскольку считает свой арест несправедливым.

«Наш соотечественник ведет себя достойно. На сделку со следствием не пошел», — сказал российский посол. Он добавил, что оглашение вердикта суда назначено на 23 мая.

Суд присяжных в Бостоне ранее признал Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях. Россиянина также обвиняют в проведении финансовых операций.