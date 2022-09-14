Американку заставили выплатить 150 тысяч долларов семье убитого насильника | 360°

Мир 14 сентября 2022, 18:58 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Американку заставили выплатить 150 тысяч долларов семье убитого насильника The Guardian: суд обязал убившую насильника в Айове девушку выплатить 150 тысяч долларов Unsplash

Читать 360tv в

Суд в США обязал 17-летнюю девушку выплатить 150 тысяч долларов семье убитого ей насильника. Об этом сообщило издание The Guardian.

В 2020 году в штате Айова девушка сбежала из дома и жила на улице из-за жестокого обращения матери. Она сошлась с 28-летним мужчиной, который заставил ее заниматься проституцией.

Реклама

Одним из клиентов, который заплатил деньги за секс, оказался 37-летний Закари Брукс. Он несколько раз насиловал девушку, пока однажды она не схватила нож и не нанесла мужчине несколько десятков ударов ножом.

Реклама

Американку обвинили в убийстве первой степени, ей грозило до 20 лет тюрьмы. После признания вины суд изменил девушке меру наказания на пять лет условно и оштрафовал ее на 150 тысяч долларов. Деньги придется заплатить семье убитого.

Ранее в Мурманской области суд вынес пожизненный приговор мужчине, убившему двух детей и спрятавшему их тела в заброшенном доме.

0 0 0 0 0 0