Американку заставили выплатить 150 тысяч долларов семье убитого насильника | 360°

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Американку заставили выплатить 150 тысяч долларов семье убитого насильника

The Guardian: суд обязал убившую насильника в Айове девушку выплатить 150 тысяч долларов

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Суд в США обязал 17-летнюю девушку выплатить 150 тысяч долларов семье убитого ей насильника. Об этом сообщило издание The Guardian.

В 2020 году в штате Айова девушка сбежала из дома и жила на улице из-за жестокого обращения матери. Она сошлась с 28-летним мужчиной, который заставил ее заниматься проституцией.

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Одним из клиентов, который заплатил деньги за секс, оказался 37-летний Закари Брукс. Он несколько раз насиловал девушку, пока однажды она не схватила нож и не нанесла мужчине несколько десятков ударов ножом.

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Американку обвинили в убийстве первой степени, ей грозило до 20 лет тюрьмы. После признания вины суд изменил девушке меру наказания на пять лет условно и оштрафовал ее на 150 тысяч долларов. Деньги придется заплатить семье убитого.

Ранее в Мурманской области суд вынес пожизненный приговор мужчине, убившему двух детей и спрятавшему их тела в заброшенном доме.

США

Суд

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