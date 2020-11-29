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    29 ноября 2020, 11:45

    Суд в Пенсильвании отклонил иск сторонников Трампа о неконституционных выборах в Штате

    Андрей Иванов

    Республиканцы подали судебный иск, в котором усомнились в законности президентских выборов в штате Пенсильвания. Суд приостановил сертификацию итогов голосования и отклонил его. Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на судью Дэвида Вехта.
    Суд в Пенсильвании отклонил иск сторонников Трампа о неконституционных выборах в Штате

    «Они (республиканцы — прим. ред.) не утверждали, что даже один бюллетень, отправленный по почте, был подан или обработан мошенническим образом», — приводит агентство слова судьи.

    Представители Республиканской партии потребовали либо не учитывать 2,5 миллиона бюллетеней, которые пришли в избирательные комиссии по почте, либо вообще аннулировать результаты выборов в штате.

    Президентские выборы в США состоялись 3 ноября, но их окончательные итоги официально пока не объявили. СМИ сообщают о победе демократа Джо Байдена, но действующий глава Белого дома Дональд Трамп не хочет признавать поражение.

    Байден уже готовится к президентству и получает поздравление с победой в выборах от мировых лидеров. Он заявил, что первые 100 дней руководства страной планирует посвятить борьбе с коронавирусом и миграционной реформе.