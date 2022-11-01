Суд в Норвегии освободил из-под стражи сына экс-главы РЖД Якунина | 360°

Мир 01 ноября 2022, 02:46 Суд в Норвегии освободил из-под стражи сына экс-главы РЖД Якунина Суд в Норвегии освободил из-под стражи сына бывшего главы РЖД Андрея Якунина Unsplash

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Окружной суд в Норвегии постановил освободить сына экс-главы РЖД, бизнесмена Андрея Якунина. Гражданин России был задержан за незаконную съемку с использованием беспилотника на архипелаге Шпицберген. Об этом сообщил норвежский телеканал NRK.

«31 октября окружной суд Северного Трумса и Сеньи принял решение освободить Андрея Якунина из-под стражи», — говорится в сообщении.

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Россиянина задержали 17 октября. Адвокаты Якунина не увидели в действиях своего клиента состава преступления. Суд согласился с их доводами, но сторона обвинения опротестовала это решение. В итоге бизнесмена освободили позднее.

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По данным NRK, у Якунина есть второе гражданство — Великобритании. В связи с этим в деле возникают дополнительные юридические сложности. То есть запреты, которые распространяются на россиян, не касаются граждан Великобритании.

В МИД России после инцидента с Якуниным призвали граждан тщательно планировать свои поездки в Норвегию и отказаться от съемок с помощью дронов. В ведомстве считают, что Осло ведет охоту на россиян.