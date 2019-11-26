  • Суд в Нью-Йорке вызвал Павла Дурова на допрос

    26 ноября 2019, 22:57

    Александра Каширина

    Судья Питер Кевин Кастел вызовет основателя Telegram на допрос Павла Дурова в связи с разбирательством по его криптовалюте платформы Gram. Показания дадут и его коллеги Илья Перекопский и Шьям Парех. Об этом говорится в официальном документе правового ведомства.

    Точное время пока суд не указал. Предполагается что это будет седьмого или восьмого января следующего года. Сначала 10 декабря будет допрошен Шьям Парех, а Перекопский — 16 декабря.

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    В середине октября Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) октября подала иск, потребовав признать криптовалюту Gram ценными бумагами, а не валютой, так как на ее разработку привлекаются деньги американских инвесторов.

    Для того, чтобы продавать Gram-валюту инвестором следует раскрыть определенную информацию, чего Telegram не сделал. Владельцы компании не подали соответствующей заявки на регистрацию, что является нарушения Закона о ценных бумагах от 1933 года.

    Временно запуск проекта TON (Telegram Open Network) был приостановлен. Telegram обратился в суд с требованием отклонить иск SEC из-за некорректных действий Комиссии.