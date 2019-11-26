Суд в Нью-Йорке вызвал Павла Дурова на допрос

Точное время пока суд не указал. Предполагается что это будет седьмого или восьмого января следующего года. Сначала 10 декабря будет допрошен Шьям Парех, а Перекопский — 16 декабря.

СМИ: правообладатели пригрозили Telegram жалобой властям США Подробнее

В середине октября Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) октября подала иск, потребовав признать криптовалюту Gram ценными бумагами, а не валютой, так как на ее разработку привлекаются деньги американских инвесторов.

Для того, чтобы продавать Gram-валюту инвестором следует раскрыть определенную информацию, чего Telegram не сделал. Владельцы компании не подали соответствующей заявки на регистрацию, что является нарушения Закона о ценных бумагах от 1933 года.

Временно запуск проекта TON (Telegram Open Network) был приостановлен. Telegram обратился в суд с требованием отклонить иск SEC из-за некорректных действий Комиссии.