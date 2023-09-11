Мир 11 сентября 2023, 16:50 Суд в Москве заочно арестовал мэра украинского Днепра Басманный суд Москвы заочно арестовал мэра украинского Днепра Филатова РИА «Новости»

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Басманный суд Москвы заочно арестовал мэра украинского Днепропетровска Бориса Филатова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу госоргана.

«Мэру Днепра Борису Филатову избрана мера пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента задержания или экстрадиции в России», — сказали в суде без уточнения других подробностей.

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Ранее жительницу Читы обвинили в госизмене за съемку для Украины. По данным суда, она по просьбе сотрудников Государственной украинской пограничной службы фотографировала военную технику, которая двигалась по железной дороге.