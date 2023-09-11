11 сентября 2023, 16:50
Суд в Москве заочно арестовал мэра украинского Днепра
Басманный суд Москвы заочно арестовал мэра украинского Днепра Филатова
Басманный суд Москвы заочно арестовал мэра украинского Днепропетровска Бориса Филатова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу госоргана.
«Мэру Днепра Борису Филатову избрана мера пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента задержания или экстрадиции в России», — сказали в суде без уточнения других подробностей.
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Ранее жительницу Читы обвинили в госизмене за съемку для Украины. По данным суда, она по просьбе сотрудников Государственной украинской пограничной службы фотографировала военную технику, которая двигалась по железной дороге.
Суд
Украина
Москва 2023
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