Суд в Минске вынес приговоры по делам о надписи «не забудем» на асфальте

Суд Фрунзенского района Минска осудил нескольких человек по уголовным делам, возбужденным из-за оставленных на асфальте надписей «Не забудем».

По данным «Медиазоны», обвиняемыми по первому делу проходили Мария Бобович и Максим Павлющик. Они написали на асфальте фразу «Не забубем» (с ошибкой). Приговоры были вынесены по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц.

Как посчитало следствие, они «беспричинно, умышленно совершили осквернение сооружения циничными надписями и порчу имущества в общественных местах, сопровождающуюся уничтожением чужого имущества».

Павлющику назначили два года колонии, Бобович получила 1,5 года ограничения свободы без отправки в исправительное учреждение.

Еще три человека — Денис Греханов, Игорь Самусенко и Владислав Гулис — проходили обвиняемыми по другому делу, за обновление надписи «Не забудем». Им вменяли ту же статью.

Следствие посчитало, что обвиняемые нанесли «циничную надпись, которая оскорбляет чувства граждан, демонстрирует пренебрежение моральными ценностями, направлена на причинение вреда общественному порядку и моральности».

Самусенко и Греханов получили по 1,5 года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. Гулис — два года колонии.