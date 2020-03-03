Суд в Лондоне назначил дату заседания по делу основателя банка «Тинькофф»

Вестминстерский магистратский суд определился с датой слушания по делу Тинькова. Заседание по налоговым спорам ждет владельца банка «Тинькофф» утром 27 апреля.

«Следующее заседание состоится 27 апреля в 10:00 утра», — приводит РИА «Новости» слова представителя суда.

Ранее TCS Group сообщила, что в Лондоне выдали ордер на арест Олега Тинькова. После этого бизнесмен внес залог в размере 20 миллионов фунтов стерлингов (более 1,7 миллиарда рублей). Владельца банка обязали оставаться в городе и не выходить из квартиры с 19:00 до 07:00. У него забрали паспорта и сообщили, что он должен приходить в полицию три раза в неделю.

Бизнесмен участвует в слушаниях как частное лицо. Сейчас юристы Тинькова «работают над максимально быстрым решением этой проблемы».

Речь идет о налоговых претензиях к бизнесмену со стороны американской налоговой службы. На Тинькова подали в суд в конце февраля 2020 года. Более конкретной официальной информации о содержании исков нет. Как сообщали СМИ, Тиньков якобы занижал налоговые выплаты и подал некорректную налоговую декларацию за 2013 год.