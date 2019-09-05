Суд в Киеве отменил арест свидетеля по делу MH17

Киевский апелляционный суд отменил арест свидетеля по делу о крушении MH17 Владимира Цемаха. Его постановили освободить в зале суда.

Защита Цемаха ранее обжаловала принятое Шевченковским районным судом решение о продлении ему ареста до 20 октября. В итоге жалобу удовлетворили, сообщило РИА «Новости».

«Применить к Владимиру Цемаху меру пресечения в виде личного обязательства. Освободить Владимира Цемаха из-под стражи в заде суда немедленно», — зачитал принятое постановление судья.

Для проведения следственных действий Цемах теперь обязан являться по первому требованию следователя.

СМИ: прокуратура Нидерландов попросила Киев не выдавать России свидетеля по делу MH17 Подробнее

Ранее СМИ писали, что российская сторона хочет включить Владимира Цемаха в список заключенных для обмена. При этом прокуратура Нидерландов попросила Украину не выдавать Москве «ценного свидетеля» по делу MH17, который также стал и подозреваемым.

На этот счет у Совместной следственной группы якобы появилась новая информация, однако суть ее не раскрывается.

Бывшего начальника ПВО ДНР Владимира Цемаха задержали в его доме 4 июля. Украинские власти обвинили его в терроризме, он также подозревается в причастности к авиакатастрофе под Донецком. В 2014 году там был сбит малайзийский самолет, в котором летели 298 человек. Все они погибли.