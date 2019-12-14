Суд в Киеве арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета на 2 месяца

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета — детский врач Юлия Кузьменко — отправится за решетку на два месяца. Такое решение вынес Печерский районный суд Киева 13 декабря.

Следствие считает Кузьменко исполнительницей убийства. «Взять подозреваемую под стражу сроком до 8 февраля 2020 года», — заявил судья Сергей Вовк. Трансляцию судебного заседание вело агентство УНН в Facebook. Ранее суд отправил под домашний арест на два месяца еще одну фигурантку этого дела — медика Яну Дугарь.

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Накануне министр МВД Украины Арсен Аваков сообщил о том, что Нацполиция задержала подозреваемых по делу Шеремета: Кузьменко, Дугарь, а также музыканта и ветерана боевых действий в Донбассе Андрея Антоненко и семейную пару — Владислава и Инну Грищенко. Именно Кузьменко и Антоненко, по версии следствия, подложили бомбу в машину. По предварительным данным, журналиста убили, чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине.

Павел Шеремет погиб во время взрыва автомобиля в Киеве 20 июля 2016 года. Последние годы он работал в столице Украины. До этого журналист около 10 лет трудился на российском телевидении.