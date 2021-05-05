Суд в Индии обвинил власти в геноциде населения из-за погибших от коронавируса

Высокий суд Аллахабада в Индии обвинил местные власти в нехватке медицинского кислорода в больницах, которая привела к многочисленным смертям. По мнению ведомства, это преступление сравнимо с геноцидом.

Коллегия высокого суда Праяграджа (до 2018 года город носил название Аллахабад) принял постановление о начале судебного разбирательства по поводу огромного количества смертей из-за коронавируса, связанных с нехваткой кислорода в больницах. Об этом сообщил телеканал NDTV.

«Смерть пациентов c коронавирусом только из-за недопоставки кислорода в больницы является преступным деянием, не меньшим, чем геноцид, со стороны тех, кому поручено обеспечить непрерывную заготовку и цепочку поставок жидкого медицинского кислорода», — процитировал телеканал мнение судей Аллахабада.

Судьи индийского города задались вопросом, как можно допустить столько смертей в век, когда медицина продвинулась до трансплантации органов и операций на мозге.

Ранее в Индии зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 — 3689 человек в сутки. Общее число летальных исходов за время пандемии — около 220 тысяч.