Суд в Хорватии решил выдать Украине российского модельера | 360°

30 октября 2022, 17:33
Суд в Хорватии решил выдать Украине российского модельера
Index: суд в Хорватии решил экстрадировать на Украину российского модельера
Суд города Сплит решил выдать Украине гражданку России, которую подозревают в мошенничестве. Женщина работает модельером и постоянно проживает в Австрии, в Хорватию она приехала на отдых, сообщило местное издание Index.
В августе россиянку задержали на основании международного ордера, который выдали правоохранители Украины. Женщину поместили в тюрьму в Билице.
Реклама
Решение об экстрадиции огласил представитель окружного суда в Сплите Динко Мешин. По информации Index, ранее россиянка работала в Киеве, на Украине ее подозревают в мошенничестве со швейными машинками.
Реклама
Мешин добавил, что это решение могут обжаловать в Верховном суде Хорватии. По словам адвоката подозреваемой, заявитель по делу является близким другом отца бывшего мужа россиянки, которого судили за домашнее насилие в 2018 году.
Сторона защиты заявила, что не будет отказываться от борьбы, потому что Хорватия является участницей Европейской конвенции о защите прав человека.
Суд
Россия
Украина
Реклама
Реклама