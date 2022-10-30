Суд в Хорватии решил выдать Украине российского модельера | 360°

Мир 30 октября 2022, 17:33 Суд в Хорватии решил выдать Украине российского модельера Index: суд в Хорватии решил экстрадировать на Украину российского модельера Pixabay

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Суд города Сплит решил выдать Украине гражданку России, которую подозревают в мошенничестве. Женщина работает модельером и постоянно проживает в Австрии, в Хорватию она приехала на отдых, сообщило местное издание Index.

В августе россиянку задержали на основании международного ордера, который выдали правоохранители Украины. Женщину поместили в тюрьму в Билице.

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Решение об экстрадиции огласил представитель окружного суда в Сплите Динко Мешин. По информации Index, ранее россиянка работала в Киеве, на Украине ее подозревают в мошенничестве со швейными машинками.

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Мешин добавил, что это решение могут обжаловать в Верховном суде Хорватии. По словам адвоката подозреваемой, заявитель по делу является близким другом отца бывшего мужа россиянки, которого судили за домашнее насилие в 2018 году.

Сторона защиты заявила, что не будет отказываться от борьбы, потому что Хорватия является участницей Европейской конвенции о защите прав человека.