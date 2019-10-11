Суд в Гааге составил план слушаний по делу МН17

Роль Украины в крушении MH17 потребовали изучить. Но объективности ждать не стоит Подробнее

Заседания по делу начнутся 9 марта 2020 года. Они пройдут в судебном комплексе Схипхол, расположенном в районе аэропорта Амстердама.

Для процесса зарезервированы периоды: с 9 по 13 и с 23 по 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября, а также с 1 февраля по 26 марта 2021 года.

В марте 2020 года начнутся предварительные слушания, где будет определен список свидетелей по делу, статус расследования. Также суд решит, нужны ли дополнительные следственные мероприятия.

Когда начнутся слушания по существу дела, суд определится после завершения предварительных заседаний.

17 июля 2014 года в Донецкой области Украины был сбит Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. Никто из находившихся на борту 298 человек не выжил. Расследованием авиакатастрофы занимается международная следственная группа под руководством Нидерландов.