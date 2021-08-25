Компания Nord Stream AG проиграла в суде дело об освобождении «Северного потока — 2» от требований газовой директивы ЕС. Информация об этом появилась на сайте Bloomberg.

Тем не менее компания приняла к сведению решение суда и заявила, что оценит его.

«Компания Nord Stream 2 AG приняла к сведению решение суда и оценит его. О дальнейших шагах мы сообщим своевременно», — сообщили в пресс-службе.

Речь идет о нормах, которые предполагают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. Согласно документу, добывающая компания не может одновременно владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ.

В Nord Stream 2 AG также заявили, что отклонение заявки об исключении демонстрирует дискриминирующее влияние измененной газовой директивы ЕС, по их мнению, компания подвергается незаконной дискриминации.