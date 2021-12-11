Суд в Бразилии вынес приговор по делу о гибели 242 человек в ночном клубе спустя восемь лет

Бразильский суд вынес приговор за гибель 242 посетителей ночного клуба Kiss в результате пожара во время вечеринки в 2013 году в городе Санта-Мария. Возгорание произошло после того, как зажгли фонари, в результате загорелся потолок.

Во время эвакуации произошла давка, большинство пострадавших скончались от отравления дымом. В убийстве и покушении на убийство были признаны двое владельцев клуба и двое участников музыкальной группы Gurizada Fandangueira, которая выступала в ночь пожара.

Полицейское расследование показало, что искры от факела, зажженного Gurizada Fandangueira на сцене, подожгли изоляционный материал в ночном клубе, который произвел токсичные испарения.

Согласно заключениям, на объекте не было действующих огнетушителей и аварийных указателей. Должностные лица обнаружили, что запасных выходов было всего два.

Пожар произошел во время университетской вечеринки, и большинство жертв — студенты от 17 до 30 лет. Пострадали более 600 человек.

В ходе судебного разбирательства были заслушаны показания 14 выживших и 19 других свидетелей. Слушания транслировались в прямом эфире по телевидению и на других медиа-площадках, что привлекло внимание широкой общественности. Одна из бывших сотрудниц, которая пострадала в пожаре, рассказала, что политика клуба была: «Чем больше людей внутри, тем лучше».

Элиссандро Шпор и Мауро Хоффманн, владельцы ночного клуба, были приговорены к 22 и 19 годам лишения свободы соответственно. Участники группы Марсело де Хесус душ Сантуш и Лучано Бонилья Леао были приговорены к тюремному заключению сроком на 18 лет каждый.

Однако все четверо были немедленно освобождены и останутся на свободе, пока их адвокаты будут обжаловать решения.