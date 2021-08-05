Суд Украины арестовал 13 российских самолетов

На 13 российских самолетов авиакомпании Airbus наложен арест со стороны Украины. Связано это с тем, что воздушные судна осуществляли полеты в Крым. Об этом рассказала «Газета.ru» со ссылкой на сайт украинской прокуратуры Крыма.

В сообщении говорится, что российский авиаперевозчик производит полеты с нарушением украинских правил въезда на полуостров. Такие действия расцениваются как нарушение норм международного права. По украинским законам полеты в Крым влекут за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов.

В настоящее время около 37 российских авиакомпаний осуществляют полеты на полуостров. В общей сложности арест со стороны Украины уже наложили на 211 самолетов.