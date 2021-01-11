Суд Турции приговорил известного проповедника к 1075 годам тюрьмы

Суд Стамбула приговорил известного исламского проповедника Аднана Октара к тюремному заключению сроком на 1075 лет. Его обвиняли по целому ряду статей.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.

Проповедника арестовали в 2018 году. Его обвиняли в серии преступлений, в числе которых сексуальное насилие над детьми, секс с несовершеннолетними, создание преступной организации, сексуальные домогательства, похищение детей, изнасилования, незаконное лишение свободы.

Кроме того, против него выдвинули обвинения в шантаже, мошенничестве посредством использования религиозных убеждений и чувств людей, военном и политическом шпионаже, нарушении неприкосновенности частной жизни, а также в фальсификации документов и ряде других преступлений.

Вместе с ним по делам проходили еще 236 подозреваемых — они получили различные сроки тюремного заключения. Сам проповедник больше известен под псевдонимом Харун Яхья. Он — турецкий писатель псевдонаучного направления, а также исламский креационист. За свою жизнь Октар написал свыше 300 книг по политической, религиозной и научно-популярной проблематике, которые перевели на 76 языков.