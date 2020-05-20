Суд США разрешил вскрыть корпус «Титаника». Со дна океана поднимут знаменитый телеграф

Уже есть разрешение у одной из компаний по подъему затонувших судов. Экспедиция пройдет этим летом, если пандемия не внесет в план свои коррективы.

Ожидается, что водолазы достанут со дна океана беспроводной телеграф «Маркони» — в начале XIX века его использовали для связи с соседними кораблями. В планах у специалистов — восстановить артефакт до рабочего состояния.

Эксперты считают, что медлить с этим не стоит — судно постепенно разрушается, с каждым годом его состояние только ухудшается.

«Титаник» затонул в ночь на 15 апреля 1912 года в Атлантическом океане. Судно встретилось с айсбергом, заметили его слишком поздно. Корабль начал наполняться водой спустя несколько минут после столкновения. Шлюпки на воду спустили только через час. В крушении погибли более 1,5 тысячи пассажиров и членов экипажа. Выжили 704 человека.