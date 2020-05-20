    20 мая 2020, 19:33

    Суд США разрешил вскрыть корпус «Титаника». Со дна океана поднимут знаменитый телеграф

    Эля Данилюк

    Обломки легендарного «Титаника» разрежут для того, чтобы извлечь оттуда телеграф. По нему экипаж пытался связаться с внешним миром и позвать на помощь. Суд США выдал разрешение на подводные работы. Об этом сообщило издание The Washington Post.
    Суд США разрешил вскрыть корпус «Титаника». Со дна океана поднимут знаменитый телеграф

    Уже есть разрешение у одной из компаний по подъему затонувших судов. Экспедиция пройдет этим летом, если пандемия не внесет в план свои коррективы.

    Ожидается, что водолазы достанут со дна океана беспроводной телеграф «Маркони» — в начале XIX века его использовали для связи с соседними кораблями. В планах у специалистов — восстановить артефакт до рабочего состояния.

    Эксперты считают, что медлить с этим не стоит — судно постепенно разрушается, с каждым годом его состояние только ухудшается.

    «Титаник» затонул в ночь на 15 апреля 1912 года в Атлантическом океане. Судно встретилось с айсбергом, заметили его слишком поздно. Корабль начал наполняться водой спустя несколько минут после столкновения. Шлюпки на воду спустили только через час. В крушении погибли более 1,5 тысячи пассажиров и членов экипажа. Выжили 704 человека.