Суд США приговорил россиянина к девяти годам тюрьмы

Алексей Бурков проведет в американской тюрьме девять лет. Такой приговор россиянину американский суд вынес за киберпреступления.

Как сообщает РИА «Новости», Бурков признал себя виновным по двум пунктам из пяти. Сторона обвинения просила для него 15 лет заключения.

«Суд постановил, что ваш приговор будет 108 месяцев по второму пункту обвинения, а по пятому пункту ваш приговор будет 60 месяцев. Однако эти сроки будут параллельны, то есть ваш итоговый приговор — 108 месяцев», — сообщил судья.

Судья добавил, что ранее отбытые в Израиле четыре с половиной года и семь месяцев в США будут зачтены. Помимо этого, осужденный выплатит реституцию в размере семи тысяч долларов. После освобождения он должен будет находиться под наблюдением три года, но судья признался, что, скорее всего, его депортируют.

«Я решил не выносить максимально возможный срок 180 месяцев, потому что не счел это необходимым. <…> Этот приговор будет сигналом другим, чтобы они так не поступали», — добавил он.

Бурков перед оглашением своего наказания принес извинения властям США и пострадавшим от его действий людям.

«Я раскаиваюсь и очень жалею о своих поступках в прошлом. <…> Когда я выбрал неправильный путь, я не отличал хорошее от плохого. Только в тюрьме я понял, как сильно я неправильно жил. Я осознал вину. Обещаю, что никогда больше не буду приносить вред и буду жить честно», — отметил россиянин.

Буркова задержали в Израиле в 2015 году, в аэропорту Тель-Авива, по запросу США, а в ноябре 2019-го экстрадировали в Штаты. Его обвиняли по пяти преступным эпизодам, связанным с хакерством. По результатам оценки, он нанес ущерб более чем на 20 миллионов долларов. Если бы он не признал вину, ему грозило до 80 лет лишения свободы.