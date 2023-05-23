Мир 23 мая 2023, 18:17 Суд США определил дату вынесения приговора россиянину Клюшину Приговор арестованному в США россиянину Клюшину огласят 19 июля Unsplash

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Арестованному в США по делу о киберпреступлениях россиянину Владиславу Клюшину огласят приговор 19 мара. Как сообщил ТАСС, такую дату определила в ходе слушаний в Бостоне судья Пэтти Сэрис.

Она подчеркнула, что итоговое судебное заседание пройдет 19 июля, в 14:30 (21:30 по московскому времени).

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Изначально планировалось, что приговор россиянину огласят 4 мая, но представляющие интересы Клюшина адвокаты подали апелляцию на решение коллегии присяжных признать подзащитного виновным.

Российского предпринимателя Владислава Клюшина задержали в Швейцарии и экстрадировали по запросу США в декабре 2021 года. По версии американского обвинения, россиянин принимал участие во взломе компьютерных сетей и махинациях с ценными бумагами. Своей вины Клюшин не признал.

В ходе судебного разбирательства присяжные признали россиянина виновным в преступном сговоре и двух фактах мошенничества: с использованием электронных средств и ценными бумагами. Клюшину грозит 20-летний срок тюремного заключения.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что американцы намерены не только посадить Клюшина, но и потребовать от него возмещения материального ущерба. Для этого россиянина заставят участвовать еще в одном процессе.

При этом не признавший своей вины Клюшин отказался заключить сделку со следствием, несмотря на все попытки давления со стороны американских спецслужб.