Мир 18 января 2023, 10:09 Суд решил не наказывать трех топ-менеджеров за аварию на АЭС «Фукусима-1» Апелляционный суд в Японии оправдал топ-менеджеров за аварию на АЭС «Фукусима-1» Википедия

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Бывшего председателя правления компании Tokyo Electric Power Цунэхиса Кацумата, вице-президентов Сакаэ Муто и Итиро Такэкуро решили не наказывать за аварию на АЭС «Фукусима-1». Апелляционный суд Японии признал их невиновными в халатности, рассказал ТАСС.

Топ-менеджерам предъявили обвинение в 2017 году. Следователи посчитали, что они могли знать о надвигающемся цунами высотой около 15 метров и не приняли должных мер для предотвращения аварии. Через два года Токийский окружной суд вынес оправдательный приговор. Теперь дело рассмотрели в Апелляционном суде Японии — и опять в пользу фигурантов.

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У северо-восточного побережья Японии 11 марта 2011 произошло мощное землетрясение, из-за которого поднялось цунами и на АЭС «Фукусима-1» расплавились три ядерных реактора. Около 20 тысяч человек погибли, более 160 тысяч переехали подальше от места выброса радиации. Следы аварии находят до сих пор. Например, в вине из Калифорнии спустя семь лет после катастрофы зафиксировали превышение уровня радиоактивных частиц.

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