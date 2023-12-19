Мир 19 декабря 2023, 21:17 Суд Польши приговорил 14 фигурантов дела о шпионаже в пользу России Польский суд приговорил 14 россиян, белорусов и украинцев по делу о шпионаже РИА «Новости»

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Ставшие фигурантами дела об участии в организованной российскими спецслужбами шпионской сети 14 иностранных граждан получили реальные сроки после признания вины. Об этом со ссылкой на решение окружного польского окружного суда Люблина сообщило издание Onet.

Журналисты напомнили, что обвинение изначально предъявили 16 участникам, но двое отозвали свои ходатайства и признании вины и теперь их ждет длительный судебный процесс.

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По версии обвинения, участников группы завербовали российские спецслужбы и поручили им собирать информацию о работе железных дорог Польши, а также устроить теракт на одном из участков.

Среди обвиняемых оказались два белорусских студента, украинцы и один россиянин — игрок польской хоккейной команды. Среди участников группы также была девушка, которая получила минимальный срок в один год и один месяц лишения свободы.

Максимальное наказание в шесть лет тюрьмы получил обвиняемый по имени Артем. Также осужденных обязали выплатить штрафы в пять тысяч злотых в пользу Фонда правосудия и дополнительные выплаты на сумму от нескольких десятков тысяч злотых.

Кроме того трое осужденных уже в ближайшее время могут подать заявление на условно-досрочное освобождение, так как с марта они находились под временным арестом.

О задержании подозреваемого в шпионаже хоккеиста из России генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро сообщил 30 июня. По его словам, он стал 14-м участником шпионской группы. По решению суда, задержанного спортсмена арестовали на три месяца.

Попытки посольства России в Варшаве добиться встречи с арестованным соотечественником успехом не увенчались. Представитель дипмиссии Андрей Ордаш подчеркнул, что польский МИД проигнорировал все заявления.

По данным СМИ, задержанным оказался 20-летний Максим Сергеев, который переехал в Польшу в 2021 году и начал выступать за местную команду.