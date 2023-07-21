Мир 21 июля 2023, 18:49 Суд по делу о секретных документах Трампа назначили на май 2024 года Суд над Трампом по делу о хранении секретных документов проведут 24 мая 2024 года White House

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Окружной суд США по Южному округу штата Флорида назначил разбирательство в отношении экс-президента Дональда Трампа по делу о ненадлежащем хранении секретных документов на 21 мая 2024 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление федерального суда.

«Процесс избрания членов жюри назначить на 14 мая, начало судебного процесса — на 20 мая», — указано в документе.

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Трамп и его помощник Уолт Наут проходят обвиняемыми по делу о секретных документах, которые содержат некоторые «наиболее чувствительные» военные секреты США. Так, в одном из документов речь шла о поддержке иностранным государством терроризма, направленного против интересов страны.

Бывший американский лидер забрал документы с собой из Белого дома, когда проиграл выборы. Следователи изъяли 13 тысяч бумаг из поместья во Флориде в 2022 году. Трамп отрицал все обвинения, заверив, что в годы президентства все рассекретил.