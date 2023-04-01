Мир 01 апреля 2023, 16:41 Суд перенес заседание по делу наместника Киево-Печерской лавры Павла на 3 апреля «Страна.ua»: заседание по делу наместнику Киево-Печерской лавры перенесли на 3 апреля РИА «Новости»

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Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви Павел почувствовал себя плохо. Поэтому заседание суда по избранию ему меры пресечения перенесли, сообщило местное издание «Страна.ua».

«У него понизился уровень сахара в крови, в связи с чем судья перенес заседание на понедельник», — подчеркнули в публикации.

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Заседание состоится 3 апреля, в 09:00 по московскому времени. Наместник уже вышел из здания суда. По словам адвокатов митрополита, обвинение строится на отсылке к опубликованным Службой безопасности Украины записям. Однако в материалах нет их оригиналов. Процессуально записи должны быть предоставлены стороне защиты на диске.

Сторона обвинения утверждает, что кодекс не требует на данном этапе передачи оригиналов. Адвокатов наместника уличили в затягивании судебного процесса.

Днем 1 апреля СБУ подтвердила, что подозревает настоятеля Киево-Печерской лавры в разжигании религиозной вражды. Также Павла обвинили в оправдании действий российских властей. По данным украинских спецслужб, митрополит в ходе публичных выступлений оскорблял религиозные чувства жителей страны и унижал взгляды верующих разных конфессий.

Митрополит Павел сообщил, что его оставили под домашним арестом. Он заверил, что никогда не оскорблял людей. В своих публичных выступлениях цитировал Евангелие.