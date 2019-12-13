Суд отправил под домашний арест подозреваемую в убийстве Шеремета медика Дугарь

Ей запретили покидать место проживания в поселке Новомосковск Днепропетровской области. Кроме того, она должна сдать все свои документы, по которым она может выехать за границу.

Заседание прошло в открытом режиме. На этом настояла сторона защиты, объяснив это общественным резонансом дела. Обвинение потребовало для Дугарь круглосуточного домашнего ареста.

По версии следствия, Дугарь проводила разведку около дома Шеремета. В частности, она снимала на мобильный телефон автомобиль, в котором взорвался журналист.

Депутат рады из фракции «Европейская солидарность» Яна Зинкевич заявила о намерениях взять Дугарь на поруки. На своей странице в Facebook она опубликовала справку, что в момент убийства Шеремета Дугарь находилась в Донбассе.

В минувший четверг министр МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Павла Шеремета в июле 2016 года. Во время брифинга сотрудники силовых ведомств заявили, что фигурантами по делу проходят: военная медсестра и волонтер Яна Дугарь, детский медик Юлия Кузьменко и музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко.

Семейная пара Владислав и Инна Грищенко, также бывшие участники боев в Донбассе, уже задержаны по другому делу, но являются фигурантами в деле убийства Шеремета.

Следователи считают, что бомбу в машину подложили Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко. При этом именно ветеран АТО Антоненко был основным организатором убийства журналиста.

По предварительным данным, Шеремета взорвали для дестабилизации ситуации на Украине и привлечения внимания общества к национал-радикальным идеям, которым следовали его убийцы.