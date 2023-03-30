Мир 30 марта 2023, 19:18 Суд отклонил иск УПЦ о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры Минкультуры Украины: иск УПЦ о расторжении договора аренды лавры отклонили в суде СБУ

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Иск канонической УПЦ о признании недействительным одностороннего расторжения договора аренды Киево-Печерской лавры отклонили в суде. Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко. Его слова привело РИА «Новости».

Украинская православная церковь обратилась в суд, чтобы отстоять права на Киево-Печерскую лавру. Власти разорвали договор аренды в одностороннем порядке.

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В Минкультуры Украины позже объявили, что в ближайшее время в Лавру приедет комиссия по приемке имущества.

После этого адвокат Лавры протоиерей Никита Чекман подал исковое заявление об отсутствии оснований для расторжения договора аренды в одностороннем порядке подал в Хозяйственный суд Киева. Он отметил, что украинским властям отправляли запросы для выяснения результатов работы межведомственной рабочей группы, которая якобы выявила нарушения условий договора.

Руководитель информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент заявил, что для выселения монахов нет никаких юридических оснований.